حتي استدعى سفير ألمانيا: حزب الله مكون سياسي اساسي ويمثل شريحة واسعة من الشعب

استدعى ​وزير الخارجية​ والمغتربين ​ناصيف حتي​، سفير ​ألمانيا​ الاتحادية جورج بيرغلن واستوضحه حول القرار الذي اتخذه ​البرلمان الألماني​ بشأن ​حزب الله​.

وأوضح السفير أن "القرار متخذ منذ فترة وقد دخل حيز التنفيذ مؤخرا، وقد وضع بعض المسؤولين بمحتواه"، مؤكدا أن "القرار لا يصنف حزب الله إرهابيا إنما يحظر نشاطاته على الأراضي الألمانية".

بدوره، أكد حتي على موقف لبنان المبدئي من أن "حزب الله مكون سياسي اساسي في لبنان ويمثل شريحة واسعة من الشعب اللبناني وجزء من البرلمان اللبناني".