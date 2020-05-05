مدير مستشفى بيروت: كورونا في لبنان تحت السيطرة وعواقبه الإقتصادية أكثر ضررا منه

اعتبر مدير ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​ ​فراس الأبيض​، أنه "من المبكر استخلاص أي استنتاجات، لكن ​فيروس كورونا​ في ​لبنان​ لا يزال تحت السيطرة وعدد الحالات ​الجديدة​ هو ضمن قدراتنا. الاختبارات اليومية، التي تتم في مواقع مختلفة، تستمر في الازدياد. عملية إعادة المغتربين تسير الإعادة على ما يرام".

ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "كورونا وصل إلى مخيمات ​اللاجئين​، ولكن تم إحتواؤه بسرعة، يتم تخفيف العزل ويلاحظ ارتداء الأقنعة وتطبيق قرار التباعد الإجتماعي، ولكن ليس من قبل الجميع"، مشيرا الى أن "العواقب الاقتصادية لاحتواء الفيروس تثبت أنها أكثر ضررا من الفيروس نفسه".

وأكد أن "التفاؤل الحذر له ما يبرره، على الرغم من أن هذا الفيروس أثبت أنه صعب، لكن أي تهاون يمكن أن يفسد كل العمل الشاق المنجز"، مشددا على "أننا في مستشفى بيروت على استعداد تام في حالة حدوث طفرة. المعركة الآن في مكان آخر، حيث نثق في السلوك المسؤول للشعب".