وفاة 92 شخصا جراء فيروس كورونا بروسيا وتسجيل 10102 إصابة

اعلنت السلطات الصحية في روسيا وفاة 95 شخصا جراء فيروس كورونا، وتسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 155370 مصابا.
وأوضحت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في موسكو حيث تجاوز 50% من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة. وأشارت اللجنة إلى أن 49.1% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض الإصابة بالفيروس.
هذا وتماثل للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1770 شخصا، ما يرفع العدد الكلي للأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا إلى 19865 شخصا.
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