هزة أرضية خفيفة بقوة 3.2 درجات تضرب غرب مدينة حمص

أفادت الاخبارية السورية "سانا" بأنه تم تسجيل ​هزة أرضية​ خفيفة بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر على مسافة 38 كم غرب ​مدينة حمص​ و11 كم جنوب شرق مدينة ​تلكلخ​.

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