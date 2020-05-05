الصحة الهندية: تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 195 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
ولفتت في بيان الى أن "عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 3.9 ألف إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 46433، كما توفي 195 شخصا، ليبلغ اجمالي الوفيات في البلاد 1568".
وشددت الوزارة إلى تعافي 2094 شخصا مصابا بالفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 12726.
وأضافت : "معظم حالات الإصابة سجلت في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 14514، واحتلت ولاية غوجارات، الواقعة في أقصى غرب الهند، المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات - 5804، تليها العاصمة دلهي بـ4898 إصابة".
وكانت الهند سجلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس، و2644 يوم الأحد.
وفي وقت سابق، قامت وزارة الداخلية الهندية بتمديد نظام العزل في البلاد من 25 آذار حتى 17 أيار وأمرت الولايات بتخصيص مناطق "حمراء" و"برتقالية" و"خضراء" اعتمادا على عدد الإصابات بالفيروس.
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