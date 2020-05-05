الصحة الهندية: تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 195 شخصا

أعلنت وزارة الصحة ​الهند​ية تسجيل 3.9 ألف إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ووفاة 195 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ولفتت في بيان الى أن "عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع بمقدار 3.9 ألف إصابة جديدة، ليصل إجمالي ​الإصابات​ إلى 46433، كما توفي 195 شخصا، ليبلغ اجمالي الوفيات في البلاد 1568".

وشددت الوزارة إلى تعافي 2094 شخصا مصابا بالفيروس، ليبلغ إجمالي المتعافين 12726.

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وأضافت : "معظم ​حالات​ الإصابة سجلت في ولاية ماهاراشترا وسط البلاد، حيث بلغ إجمالي الإصابات فيها 14514، واحتلت ولاية غوجارات، الواقعة في أقصى غرب الهند، المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات - 5804، تليها العاصمة دلهي بـ4898 إصابة".

وكانت الهند سجلت 2553 إصابة جديدة بالفيروس، و2644 يوم الأحد.

وفي وقت سابق، قامت ​وزارة الداخلية​ الهندية بتمديد نظام العزل في البلاد من 25 آذار حتى 17 أيار وأمرت الولايات بتخصيص مناطق "حمراء" و"برتقالية" و"خضراء" اعتمادا على عدد الإصابات بالفيروس.