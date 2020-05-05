إصابتان جديدتان بفيروس كورونا باليمن والحصيلة ترتفع إلى 12 حالة

أعلنت اللجنة الوطنية ​اليمن​ية للتصدي لانتشار ​فيروس كورونا​ تسجيل حالتي إصابة مؤكدة جديدتين بفيروس كورونا في محافظة ​حضرموت​ بجنوب شرقي البلاد، ما يرفع عدد ​حالات​ الإصابة إلى 12 حالة.

ولفتت اللجنة في بيان الى إن عدد ​الإصابات​ المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع إلى 12 حالة منذ تسجيل أول حالة في العاشر من نيسان الماضي.

وأضافت اللجنة: الحالتين الجديدتين تتلقيان الرعاية الطبية في مركز العزل الصحي بمدينة المكلا عاصمة المحافظة، وتقوم فرق الرصد بحصر المخالطين واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاههم.

هذا وقد أعربت ​الأمم المتحدة​، في وقت سابق، عن مخاوفها من انتشار فيروس كورونا في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه، ومن احتمال اجتياحه للبلد الذي يشكو من انهيار في مؤسساته الصحية في ظل الحرب و​الفقر​ وغياب ​الدولة​ الواحدة.