أعلنت ​وزارة العمل​ الإسبانية في بيان أنه تم إحصاء 282 ألفاً و891 عاطل إضافي عن العمل في نيسان، معظمهم في ​قطاع السياحة​، بعدما سجلت 300 ألف في آذار، مشيرة الى أن حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل بلغ مستوى تاريخي مع ارتفاعه بنسبة 137% في نيسان.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الإسبانية: أكثر من 280 ألف عاطل إضافي عن العمل خلال شهر نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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