ولاية كاليفورنيا الأميركية تبدأ تخفيف العزل الجمعة

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لوس انجليس: تبدأ ولاية كاليفورنيا، وهي أول ولاية أميركية أصدرت قرارا بالعزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتخفيف بعض التدابير في نهاية الأسبوع، كإعادة فتح بعض المحال التجارية، حسبما أعلن الحاكم غافن نيوسوم الاثنين.

وقال الحاكم الديموقراطي في مؤتمره الصحافي اليومي "لقد التزم الملايين في كاليفورنيا بقواعد العزل، وبفضلهم يمكننا الشروع في الخطوة التالية". أضاف "إنها إشارة إيجابية للغاية ولا تحدث إلا لسبب واحد، تقول البيانات إن ذلك ممكن". وستحدد السلطات في كاليفورنيا الخميس الشروط التي ستتم بموجبها بداية عملية فك العزل.

في حال "تم استيفاء هذه الشروط وأدخلت التعديلات اللازمة" فقد يُسمح للمحال التجارية الصغيرة، مثل متاجر الكتب ومتاجر الاسطوانات الموسيقية ومتاجر الألعاب والأجهزة الرياضية، أو حتى باعة الزهور، باستئناف نشاطها للطلبات الخارجية فقط، بحسب نيوسوم.

كما يمكن لأنشطة التصنيع والخدمات اللوجستية في قطاع البيع بالتجزئة، استئناف نشاطها لكن المكاتب ومراكز التسوق والمطاعم ستبقى مغلقة في هذه المرحلة في كاليفورنيا.

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أشار الحاكم نيوسوم، الذي يتعرض لضغط متزايد من اجل تخفيف العزل وإعادة تنشيط اقتصاد الولاية (الخامس في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي)، إلى أن بعض المناطق الريفية الأقل تأثراً بوباء كوفيد-19، خاصة في الشمال، يمكنها الإسراع في إعادة الفتح.

لكن سيتعين على هذه المناطق أن تثبت لسلطات الولاية استجابتها لمعايير صحية معينة (أسرة المستشفيات، والاختبارات، إلخ).

وأشار نيوسوم إلى أن المرحلة التالية (إعادة فتح صالونات تصفيف الشعر والقاعات الرياضية والتجمعات الدينية، ...) لن تبدأ قبل "أشهر". وسجلت ولاية كاليفورنيا الاثنين حوالي 55 ألف إصابة بوباء كوفيد-19 وأكثر من 2200 وفاة.

إحصائيات انتشار فيروس كورونا في أميركا

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