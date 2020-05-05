وفاة وزير العمل النيجري بفيروس كورونا

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نيامي: أعلنت الحكومة النيجرية الإثنين أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن 55 عامًا من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

قال التلفزيون الرسمي "للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر". وكان الحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب الأحد وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي، حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.

قبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال إلى حماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

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قال بن عمر في رسالته إنّ "كوفيد-19 حقيقة، وليس وهمًا، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء (...) الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".

وكان رئيس النيجر محمد يوسفو نعى الأحد الوزير الراحل. وقال في تغريدة "ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر". والإثنين تقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل. وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصًا بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 37 شخصًا.



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