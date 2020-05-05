شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بسرعة تعميم كارت الفلاح الذكى للقضاء على الحيازات الوهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن منظومة كارت الفلاح الذكى، وسرعة تطبيق المنظومة على جميع المحافظات، خاصة وأن أزمة فيروس كورونا أكدت أن اتباع الأساليب الحديثة والتكنولوجيا سيصبح هو السمة السائدة فى جميع المجالات والقطاعات بما فيها قطاع الزراعة الذى يعد من أبرز مقومات الاقتصاد القومى.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الوزارة بدأت فى تفعيل البطاقة الذكية فى عدد من المحافظات، ولكن لابد من جدول زمنى لتعميمها على جميع المحافظات فى وقت زمنى قصير، على أن يتم تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي ، والثورة التكنولوجية الحديثة، خاصة وأن هناك اتجاه لتحول الحكومة بشكل كامل إلى حكومة ذكيه، مما يعنى أن هذا يأتى فى إطار خطة التحول الرقمي.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن البطاقة الذكية لها العديد من المميزات، أبرزها أنها ستقضى على الحيازات الوهمية، وتساهم بشكل كبير فى وصول الدعم لمستحقيه، سواء الأسمدة أو المبيدات او البذور، وكافة مستلزمات الزراعة، مما يؤكد أهمية التعميم على صعيد المحافظات بشكل عاجل وفوري.

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وكان وزير الزراعة، أشار إلى أن منظومة الكارت الذكي تيسر على المزارعين الحصول على الحصص المقررة لهم من الأسمدة المدعمة والمبيدات والتقاوي وكافة مستلزمات الانتاج الزراعي، كما تساهم في تيسير عمليات صرف أية مستحقات مالية للمزارعين،مقابل توريد المحاصيل من خلال ماكينات الصراف الآلي، دون الحاجة للعودة إلى الجمعيات الزراعية، كما تسهم المنظومة أيضاً في وصول الدعم لمستحقيه وتوفير المعلومات عن جميع الأنشطة الزراعية.