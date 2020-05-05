شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات دولية واسعة بالاقتصاد المصرى: "الأكثر جاذبية بالأسواق الناشئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إشادات دولية واسعة حظى بها الاقتصاد المصرى، لاسيما مع استمرار النمو واستقرار الأوضاع النقدية والمالية والاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الجرئية التى اتخذتها الدولة، وذلك رغم التطورات الاقتصادية غير المؤاتية التي شهدها العالم في الأونة الأخيرة، واستعرضتها خطة التنمية للعام المالي الجديد 2020/2021 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الاشادات الدولية بالأقتصاد المصرى على النحو الأتى:

1- منظمة الأمم المتحدة : سجلت مصر معدل نمو قوي في العام الماضي ويتوقع أن يستمر هذا العام، وذلك بفضل التعافي في الطلب المحلي وتحسن أداء ميزان المدفوعات.

2- صندوق النقد الدولي : صارت مصر ضمن المراكز الثلاثة الأولي مع الهند والصين من حيث أعلي معدلات توقعات للنمو علي مستوي العالم بواقع 5.5% و5.9% في عامي 2019 و2020 مع استمرار تصدر الاقتصاد المصري لمعدلات النمو لابرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

3- البنك الدولي : تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال، كانت بمثابة خطوات إيجابية زادات من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار، ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلي 5.9 % مع الاستمرار في الاتجاه التصاعدي ليبلغ 6 % عام 2021.

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4- بنك دويتش الألماني : متوقع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري ليصل معدل النمو إلي 5.8% عام 2020 و5.9 % عام 2021 ، وتحسن قيمة الجنية المصري مقابل الدولار ليصل إلي 15 جنيه / دولار بنهاية عام 2020.

" مصر هى الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020، حيث حققت ثالث أفضل تحسن علي مستوي هذه الأسواق، وتكفل أعلي عائد لسندات الخمس سنوات"

5- وكالة بلومبرج : "مصر ضمن أفضل دول منتقاة في الأسواق الناشئة".

6- وكالة التصنيف الائتماني العالي "موديز" : من المتوقع أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلي 5.8% خلال عام 2020.

7- وحدة الإيكونوميست: من المتوقع أن يتوسع الأقتصاد المصري بقوة أكبر في العام 2020/2021 ليبلغ 6%.