بالصور.. صوامع كفر الشيخ تستقبل 82 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

استقبلت المواقع المخصصة لتوريد القمح في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، كميات جديدة من القمح، تحت إشراف ومتابعة اللجنة المشكلة لعملية استلام القمح، في كل موقع.

وأعلن المحاسب عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الثلاثاء، توريد 82 ألفا، و 987 طنا، و 408 كيلو جرام قمح، بشون وصوامع كفر الشيخ، منذ بداية استلام الأقماح في 15 إبريل وحتى الوقت الحالي.

وأكد مساعد وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، في تصريحات صحفية، أن استلام الأقماح يكون من خلال 22 منفذاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وقال المصدر إن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، على مدار فترة الأستلام اليومية، فيما جرى تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لمتابعة المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها.