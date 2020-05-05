المالية: لا صحة لإلغاء انتداب رئيس مصلحة الجمارك أو مستشار الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:
أكدت وزارة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه لا صحة لما نُشر بأحد المواقع الإلكترونية حول إلغاء انتداب السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وتكليفه للعمل مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك، خلفا لمجدي عبد العزيز.
وقالت الوزارة إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، وإن قرارات تعيين أو ندب القيادات يتم نشرها فور صدورها، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ قيم الشفافية والمصارحة.
وأضافت الوزارة أن السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ومجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، يُباشر كل منهما مهام وظيفته وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا.
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