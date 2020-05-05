بسبب كورونا.. عزل عزبة" المنشاوي" ومربع سكني بقرية "كفر الشيخ سليم" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية، اليوم الثلاثاء، عزل عزبة المنشاوي التابعة لقرية بقلولة بالسنطة، ومربع سكني بقرية كفر الشيخ سليم التابعة للإدارة الصحية لأول طنطا، 14 يومًا، اعتبارًا من اليوم، عقب ظهور عدد من الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح الدكتور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مديرية الصحة اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية بداية من توقيع الكشف الطبي على عدد من المخالطين للحالات الإيجابية ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول، بالإضافة إلى تطهير المنازل والشوارع.
وأشاد محافظ الغربية، بالدور الكبير الذي تقوم به أجهزة الدولة، وفي مقدمتها جيش مصر الأبيض، لمجابهة انتشار الفيروس، مؤكدًا توفير احتياجات الأسر طوال فترة العزل.
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