"شيشة ومشروبات".. تشميع مقهى فتح أبوابه لاستقبال المواطنين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، برئاسة السعيد رخا، حملة صباح اليوم الثلاثاء، على الكافتيريات والمقاهي للتأكد من تطبيق القرارات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأسفرت الحملة التي شاركت بها إدارات الحي بالتعاون مع شرطة المرافق بقيادة العميد محمد المليجي، عن غلق وتشميع مقهى بمنطقة شباب المدينة أمام موقف دمياط، لفتحه أبواب المقهى أمام الزبائن، وتقديم "الشيشة"، وجرى التحفظ عليى 2 تروسيكل لتقديم المشروبات بشارع سعد زغلول.
وجرى ايداع المضبوطات مخازن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.
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