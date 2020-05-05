اليوم..استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
قال اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، إنه سيجرى اليوم الثلاثاء، استئناف العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك في إطار عوده الخدمات المقدمة للمواطنين تدريجيا إلى المصالح الحكومية.
وأكد "قاسم"، في بيان إعلامي، على أنه سيجرى وضع ضوابط لاستقبال المواطنين داخل المركز، ومنها الالتزام بعدم التكدس أو التزاحم، وارتداء الكمامات، والتباعد بين الأفراد، وتكثيف أعمال التعقيم والتطهير المستمرة، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقائية من فيروس كورونا المستجد.
وأشار رئيس الحي إلى أنه سيجرى السماح يوميًا لعدد 40 فرد فقط من المترددين على المركز للتعامل معهم وقضاء مطالبهم للتقليل من التزاحم.
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