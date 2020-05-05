بعد سلبية تحاليلهم.. عزل 3 متعافين من فيروس كورونا بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلنت الإدارة الصحية بمدينة الحامول في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، وضع 3 متعافين من فيروس كورونا المستجد، تحت العزل الصحي لمدة 14 يومًا، بعد خروجهم من مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، وتحول عيناتهم من إيجابيية إلى سلبية.

وأكدت إدارة الحامول الصحية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه جرى رصد إصابة المتعافين الثلاثة من أبناء مركز الحامول، من خلال عمليات الرصد النشط ضمن العمل الوقائي الذي تتبعه الإدارة، ما ساعد في اكتشاف الحالات مبكرًا، والذي أدى بدوره لسرعة استجابتها للعلاج وتحولها من إيجابي إلى سلبي.

وقال البيان إنه وفقًا لرصد الحالات الثلاثة المتعافين، في بداية الأشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، جرى فحص 24 شخصًا من المخالطين لهم، وأثبتت نتائج التحاليل الخاصة بهم إيجابية 4، فيما أثبتت تحاليل الباقين سلبية إصابتهم.