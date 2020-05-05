نيوزيلندا وأستراليا تبحثان "فقاعة السفر عبر تاسمان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحثت نيوزيلندا وأستراليا، الثلاثاء، "فقاعة السفر عبر تاسمان" التي تسمح للأستراليين والنيوزيلنديين بالسفر بحرية بين البلدين.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن في اجتماع الحكومة الوطنية الأسترالية.

وقالت أرديرن، في مؤتمر صحفي: "كلانا سيستفيد من عودة وتشغيل السفر مرة أخرى. العائلات والصداقات تمتد على (بحر) تاسمان".

وأشادت بالروابط التي وصفتها بـ"القوية" بين نيوزيلندا وأستراليا، وقالت إنها " ازدادت قوة".

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وأشارت أرديرن إلى أن الاجتماع ناقش تجربة كل دولة في مكافحة جائحة كوفيد-19، كما تم استكشاف السبل التي يمكن للدولتين العمل بها معا.

وأضافت "هذا الاجتماع لم يكن ممكنا إلا بالنتائج العالمية الرائدة على جانبي (بحر) تاسمان للسيطرة على الفيروس. كلانا يجب أن يفخر بجهودنا وهي دليل على رابطة أنزاك بيننا".

وقالت السلطات الصحية، الثلاثاء، إن نيوزيلندا لم تسجل أي حالات جديدة بمرض كوفيد-19 على مدار الـ24 ساعة الماضية لليوم الثاني على التوالي.

وسجلت نيوزيلندا حتى الآن ما مجموعه 1486 حالة إصابة بفيروس كورونا، و20 حالة وفاة.