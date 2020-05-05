رغم تصاعد الضحايا‎.. أردوغان يرفع تدابير كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومة حزب العدالة والتنمية وضعت خطة لتخفيف القيود الاحترازية المفروضة على المواطنين لمكافحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، والعودة للحياة الطبيعية بشكل تدريجي، رغم استمرار تفشي الفيروس بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، الإثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده بتقنية "الفيديو-كونفرانس" عقب اجتماع مهم للحكومة.

وقال أردوغان في تصريحاته إن "الحكومة بصدد إصدار حزمة قرارات بشأن رفع قيود كورونا على المواطنين بشكل تدريجي خلال أشهر مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز المقبلين".

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كما أعلن رفع قيود الدخول والخروج بين 7 ولايات اعتبارا من منتصف ليل الإثنين/الثلاثاء، مشيرا إلى أن مراكز التسوق، وصالونات الحلاقة والتجميل ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو/أيار شريطة الالتزام بالتدابير.



وأضاف: "سنعود إلى ما كنا عليه بالتدريج، ولكن سنستمر في استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وتخفيض الأعداد في الأماكن المغلقة".

وأشار كذلك إلى مواصلة تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري مثل الأسابيع الماضية.

تصريحات أردوغان جاءت بعد مرور أقل من ساعتين على إعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد إصابات الفيروس في البلاد إلى 127 ألفا و659 مواطنا، محتلة بذلك المركز السابع على مستوى العالم من حيث الإصابات، فيما ارتفعت الوفيات إلى 3461 بعد تسجيل 64 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.