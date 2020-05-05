- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت إحصائيات وزارة الصحة المغربية أمس الاثنين تسجيل 150 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5053 حالة مؤكدة.
وأعلن محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي الوفيات في المغرب 179 حالة.
وقال اليوبي إن نسبة الوفيات مستقرة عند 3.5 في المئة، في حين سُجلت 215 حالة تعافي جديدة ليصبح إجمالي المتعافين 1653 حالة.
وأضاف أن نسبة التعافي ارتفعت إلى 32.7 في المئة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 وفيات و150 إصابة جديدة بكورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.