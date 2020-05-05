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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل إصابة واحدة بكورونا في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في الرابع من مايو ، انخفاضا من ثلاث إصابات في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.
وسُجلت أيضا 15 حالة إصابة بدون أعراض في الرابع من مايو، ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881 ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.
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