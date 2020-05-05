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تسجيل إصابة واحدة بكورونا في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

تسجيل إصابة واحدة بكورونا في الصين

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الثلاثاء أن البلاد سجلت حالة إصابة واحدة بفيروس في الرابع من مايو ، انخفاضا من ثلاث إصابات في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة أن حالة الإصابة الجديدة وافدة.

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وسُجلت أيضا 15 حالة إصابة بدون أعراض في الرابع من مايو، ارتفاعا من حالتين في اليوم السابق.

 

وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين إلى 82881 ويظل عدد الوفيات مستقراً عند 4633.

 

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