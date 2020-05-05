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نيوزيلندا بلا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

نيوزيلندا بلا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني

متابعات_ الخليج 365

لم تسجل نيوزيلندا أية حالات إصابة جديدة بفيروس لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء، وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق اليوم.

 

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وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا اليوم الثلاثاء، فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

 

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة، وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية، فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئا فشيئا بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

 

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

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