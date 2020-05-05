الشرطة الفرنسية تعتقل 4 أشخاص إيرانيين متورطين في جرائم سرقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الفرنسية 4 أشخاص إيرانيين متورطين في جرائم سرقة منظمة بعد عدة أسابيع من الملاحقات لتنكرهم في ملابس رجال شرطة.



ووفقا للعين،ذكرت محطة "إيران إنترناشونال" الناطقة بالفارسية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، الإثنين، أن الإيرانيين الأربعة تنكروا في ملابس رجال شرطة فرنسيين، كما وضعوا أغطية على وجوههم أثناء ارتكاب جرائم السرقة.

وتقدم سائق شاحنة بولندي للمرة الأولى بشكوى ضد هؤلاء اللصوص الإيرانيين المتنكرين قبل أقل من شهر، حيث استولوا منه على نحو ألفي يورو.

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وأشار السائق إلى أن الأشخاص الأربعة الذين تنكروا في ملابس عناصر شرطية فرنسية فتشوا الشاحنة واطلعوا على الوثائق الخاصة بها قبل أن يسرقوا النقود بحوزته وهم يغطون وجوههم بكمامات.

وأبلغ سائق سريلانكي في نفس اليوم عن تعرضه لواقعة سرقة عن طريق نفس الأشخاص الذين سلبوا منه حوالي 3 آلاف يورو.

وكشفت "إيران إنترناشونال"، نقلا عن الشرطة الفرنسية، أن اللصوص الأربعة كان يستهدفون سرقة السائقين الأجانب الذين عادة ما يحملون مزيدا من النقود بحوزتهم، فضلا عن عدم إجادتهم التحدث باللغة الفرنسية.

ونجحت السلطات الفرنسية في تحديد هويات الجناة عن طريق كاميرات المراقبة قبل أن تلقي القبض عليهم جميعا بعد أسابيع من الملاحقة.

وأشارت المحطة الناطقة بالفارسية إلى أن اثنين من الإيرانيين الأربعة لديهما سوابق جنائية تتعلق بالسطو في بلدان أوروبية أخرى هي ألمانيا، وسويسرا، وبلجيكا.