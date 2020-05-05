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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يشن حملة لفرض الأمن جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، الثلاثاء، رفع حالة التأهب القصوى لفرض السيطرة الأمنية جنوب البلاد، حيث قامت بتسيير دوريات مكونة من الوحدات العسكرية بمنطقتي حوض مرزق وأوباري.
وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، إنه تم الدفع بتعزيزات أمنية ودوريات عسكرية لتأمين كامل الحدود الواقعة في نطاق المنطقة الجنوبية، مؤكدة أن نشر القوات هدفه فرض الأمن داخل منطقتي حوض مرزق وأوباري، وفقا للعين.
وتقدمت قوات الجيش في محاور الخوالق والزياينة والرملة، واقتربت من كوبري الزهراء الذي يربط جنوب طرابلس بوسطها.
وكان المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري، أعلن الأربعاء الماضي، وقف العمليات العسكرية في شهر رمضان، استجابةً لمطالب المجتمع الدولي.
وشدد على وقف جميع العمليات العسكرية في البلاد، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل المليشيات الإرهابية سيتم التصدي له بشكل فوري وصارم.
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