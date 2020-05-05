"طيران كندا" تعلن عن خسائر بقيمة مليار دولار بالربع الأول من العام الجارى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 5 مايو 2020

توقعت شركة (طيران كندا) أن يستمر تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد لمدة 3 سنوات على الأقل، كما توقعت تخفيضات كبيرة فى الوظائف، معلنة عن خسائر بقيمة 1.05 مليار دولار فى الربع الأول بسبب الجائحة.

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وأوضحت أكبر شركة طيران فى كندا، فى بيان الاثنين، أنها تتوقع أن تقل قدرتها الاستيعابية في الربع الثالث بنسبة 75% عن مستوى العام الماضي، وبنسبة 85-90% في الربع الحالي.. وقالت إنها تسرع خطط سحب 79 طائرة وتواصل البحث عن سبل لخفض التكاليف وزيادة السيولة.

وقال كالين روفينسكو الرئيس التنفيذي للشركة: "نتوقع تقليل حجم الصناعة وشركات الطيران بكثير لبعض الوقت، الأمر الذي سيؤدي للأسف إلى تخفيضات كبيرة في مستويات الأسطول والموظفين".. واصفا الوضع بأنه "أظلم فترة على الإطلاق في تاريخ الطيران التجاري".

وتراجعت أسهم طيران كندا 7% إلى 17.92 دولار في بورصة تورونتو.. وفقدت 63% من قيمتها هذا العام، كما تراجعت أسهم شركات الطيران الأمريكية اليوم حيث إن آفاق الصناعة أصبحت صعبة بسبب الوباء.