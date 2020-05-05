رامي الريس: ليس لدينا ايه رغبة في ولادة جبهة معارضة

أكد مستشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​​رامي الريس​ أن "موقف رئيس الحزب ​وليد جنبلاط​ ليس انعطافة انما حركة سياسية تصب بمصلحة الاستقرار في الجبل والمبادرة كانت بهدف تنظيم الخلاف"، مشيرا الى أنه "ليس لدينا ايه رغبة في ولادة جبهة معارضة واذا مرت ​التعيينات​ فهي ستمر وهذه ليست نهاية الكون".

وشدد الريس في حديث اذاعي على أننا " لا نربط خطابنا السياسي على اساس التعيينات وهذه مسألة تفصيلية وليست اساسية في القضايا الوطنية".