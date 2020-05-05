رامي الريس: ليس لدينا ايه رغبة في ولادة جبهة معارضة

أكد مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس أن "موقف رئيس الحزب وليد جنبلاط ليس انعطافة انما حركة سياسية تصب بمصلحة الاستقرار في الجبل والمبادرة كانت بهدف تنظيم الخلاف"، مشيرا الى أنه "ليس لدينا ايه رغبة في ولادة جبهة معارضة واذا مرت التعيينات فهي ستمر وهذه ليست نهاية الكون".
وشدد الريس في حديث اذاعي على أننا " لا نربط خطابنا السياسي على اساس التعيينات وهذه مسألة تفصيلية وليست اساسية في القضايا الوطنية".
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