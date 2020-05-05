أنطوان نصرالله: من المسؤول عن تهميش الطائفة الارثوذكسية؟

سأل المحامي ​انطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "اذا الوزراء والنواب الذين التقوا أمس في مطرانية ​بيروت​ ليسوا مسؤولين عن تهميش الطائفة الارثوذكسية فمن المسؤول". وأضاف "على كل حال لما بيتشلع وطن بتنتعش الطوايف... قبل ما تسقط مع سقوط ​الدولة​".

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