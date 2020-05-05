يعقوب: موقف جنبلاط من بعبدا خيب آمال المعارضة وضرب التحالف قبل تشكله

اعتبر رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان "موقف رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ من ​بعبدا​ خيب آمال المعارضة وضرب التحالف قبل تشكله"، مشيرا الى أن "​الثورة​ ستشتعل اذا استمرت ​الاسعار​ بالارتفاع فالوقت غير متاح امام ​الحكومة​ لان جشع التجار يمتطي صهوة ​الدولار​ فلا بد من اجراءات سريعة والا سقطت هيبة ​الدولة​ تحت اقدام الفقراء". إضغط للمزيد

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