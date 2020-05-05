محكمة في لندن ترجئ النظر في تسليم أسانج للولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت محكمة في لندن، قرارها إرجاء جلسات الاستماع حول تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، للولايات المتحدة، حتى شهر أيلول المقبل على الأقل.
ونقلت وكالة"تاس" الروسية عن مصدر في محكمة قضاة وستمنستر بالعاصمة البريطانية، قوله إن القاضية فانيسا بارايتسر أعلنت هذا القرار أثناء جلسة الاستماع الإجرائية، وقد تغيب أسانج عن الجلسة بسبب وعكة صحية.
وجرت المرحلة الأولى من النظر في قضية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بناء على طلبها، في شباط الماضي، في المحكمة الملكية الواقعة في منطقة فوليج بلندن. أما المرحلة الثانية فكان من المخطط أن تنطلق في 18 أيار لتستغرق ثلاثة أسابيع، لكن الدفاع طلب إرجاء الجلسات حتى شهر أيلول، مبررا ذلك بعدم وجود إمكانية لدى المحامين للقاء موكلهم، وسط إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.
ووافق الادعاء على هذا الطلب، معتبرا أن عقد أي جلسات في هذه الفترة أمر خطير.
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