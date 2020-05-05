اخبار العالم

محكمة في لندن ترجئ النظر في تسليم أسانج للولايات المتحدة بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​محكمة​ في لندن، قرارها إرجاء جلسات الاستماع حول تسليم مؤسس موقع "​ويكيليكس​"، ​جوليان أسانج​، للولايات المتحدة، حتى شهر أيلول المقبل على الأقل.

ونقلت وكالة"تاس" الروسية عن مصدر في محكمة قضاة وستمنستر بالعاصمة البريطانية، قوله إن القاضية فانيسا بارايتسر أعلنت هذا القرار أثناء جلسة الاستماع الإجرائية، وقد تغيب أسانج عن الجلسة بسبب وعكة صحية.

وجرت المرحلة الأولى من النظر في قضية تسليم أسانج إلى ​الولايات المتحدة​ بناء على طلبها، في شباط الماضي، في المحكمة الملكية الواقعة في منطقة فوليج بلندن. أما المرحلة الثانية فكان من المخطط أن تنطلق في 18 أيار لتستغرق ثلاثة أسابيع، لكن الدفاع طلب إرجاء الجلسات حتى شهر أيلول، مبررا ذلك بعدم وجود إمكانية لدى المحامين للقاء موكلهم، وسط إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة وباء .

ووافق الادعاء على هذا الطلب، معتبرا أن عقد أي جلسات في هذه الفترة أمر خطير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة في لندن ترجئ النظر في تسليم أسانج للولايات المتحدة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا