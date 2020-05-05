مستشار الرئيس اليمني يدعو الى الاستعداد لانتفاضة ضد جماعة أنصار الله

دعا ، مستشار الرئيس ​اليمن​ي، ​عبد ربه منصور هادي​ أحمد عبيد بن داغر ، إلى الاستعداد لـ"انتفاضة" قبلية ضد جماعة "​أنصار الله​" ​الحوثيين​.

ولفت بن دغر، في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أنه "يجب أن يكون ​الجيش​ في جهوزية لدعم انتفاضة (الشيخ ياسر) العواضي (شيخ قبيلة آل عواض)، حال طلب الدعم"، داعيا إلى توحيد الصفوف ضد جماعة "أنصار الله".

وأضاف: "نرفض الظلم في أي صورة كان، وجريمة ​المرأة​ الأصبحية المغدور بها حوثيًا ليست سوى واحدة من جرائم الحوثيين، متصلة بتاريخ ممتد من جرائم الأئمة في اليمن".

وتحدثت ​تقارير​ إخبارية يوم الأربعاء الماضي عن قيام مسلحين حوثيين بقتل امرأة عقب ​مداهمة​ منزلها بمنطقة "أصبح" في ​البيضاء​، ما تسبب باندلاع توتر كبير بين الحوثيين والقبائل.

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ويتهم ​الحوثيون​ القتيلة بـ"إيواء عناصر مطلوبة للجماعة والمشاركة والتصدي للحملة العسكرية"، وهو ما تنفيه القبائل.

وتشترط القبائل لإنهاء ​الأزمة​ "معاقبة مرتكبي الجريمة"، التي تعد في العرف القبلي "عيبًا أسود"، إضافة إلى مغادرة المشرفين الحوثيين (مسؤولون عن إدارة المحافظة) البيضاء، وهو ما يرفضه الحوثيون.

وتشهد البيضاء قتالا محتدما منذ ست سنوات، ازداد ضراوة في الأسابيع الماضية، عقب عملية عسكرية للقوات الحكومية استعادت فيها مناطق من أيدي الحوثيين.