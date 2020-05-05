المتحدث باسم حكومة مصر: الاجراءات بـ"الفطر" ستكون مطابقة لوضع كورونا

أكد المتحدث باسم ​مجلس الوزراء المصري​، المستشار ​نادر سعد​، أن الإجراءات المتبعة في ​عيد الفطر​ ستخضع لعوامل عديدة ولكن ستكون متطابقة وفق طبيعة ​الإصابات​ ب​فيروس كورونا​.

وأضاف سعد خلال تصريحات تلفزيونية: "من السابق لأوانه مناقشة إجراءات الحظر في عيد الفطر. ولكن إذا زادت الإصابات قد لا نرفع الحظر في العيد".

وحذر المتحدث باسم ​الحكومة المصرية​، المواطنين من الاستهتار الذي قد يؤدي للوضع الكارثي قائلا، "لا توجد ضمانات ومابين عشية وضحاها من الممكن أن ينقلب الوضع 180 درجة بشكل دراماتيكي نتيجة الاستهتار والتسيب، متوقعا أن تشهد الشوارع ازدحاما قبل العيد خلال الأسبوعين المقبلين".

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كشف مساعد ​وزير الصحة​، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أحمد السبكي، أن "مصر تتابع أكثر من 900 ألف مواطن خالطوا بشكل مباشر أو غير مباشر مصابي فيروس كورونا المستجد".

وأكد مساعد وزير الصحة، أنه يوجد اهتماما كبيرا بحماية ودعم الأطقم الطبية، قائلا: "​رئيس الجمهورية​ يولي اهتمام كبير بالأطقم الطبية، وحاليا يطلق علينا ​الجيش​ الأبيض، وهذا شرف لنا، ويعطي دفعة معنوية تحفز الأطقم الطبية في مواجهة هذا الوباء".

وشدد السبكي على أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في مصر من أعلي نسب الشفاء في ​العالم​، وذلك أمر يضاف لمكتسبات ​الدولة​ المصرية.