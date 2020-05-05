لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني في نيوزيلاندا

لم تسجل ​نيوزيلندا​ أي ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ لليوم الثاني على التوالى. وقد أوضحت رئيسة الوزراء ​جاسيندا أرديرن​ أن نتاج مناقشاتها مع ​أستراليا​ بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن فى وقت لاحق اليوم. ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية فيما تعتزمان إعادة فتح ​الاقتصاد​ شيئا فشيئا بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي. وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

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