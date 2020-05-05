أردوغان: لن نصبر أكثر على الهجمات الاستفزازية بمناطقنا الآمنة في سوريا

أكد الرئيس التركي، ​رجب طيب أردوغان​، "أننا لن نصبر أكثر على الهجمات الاستفزازية بمناطقنا الآمنة في ​سوريا​"، مشيرا الى أن منظمة "بي كا كا" ​الإرهاب​ية حاولت استغلال انغماس ​تركيا​ في مكافحة ​كورونا​، لشن هجمات داخل البلاد وخارجها".

وشدد في كلمة موجهة إلى الشعب، عقب ترأسه اجتماعا للحكومة، على أن "هذا التصرف وحده كفيل بإظهار مدى بعد هذه المنظمة الإرهابية عن الإنسانية".​​​​، لافتا الى "أننا نتابع كافة خطوات عناصر المنظمة الإرهابية، التي تمارس أنشطتها شمالي ​العراق​ وبمناطق واسعة بسوريا".

وأوضح أن "قواتنا الأمنية تواصل عملياتها ضد الإرهاب خارج الحدود ولا تغفل عن العناصر الإرهابية التي تحاول التسلل إلى المناطق الآمنة في سوريا، ويتم تحييدهم في الحال"، داعيا "الدول صاحبة التأثير بالمنطقة، إلى الالتزام بكافة الاتفاقيات المبرمة، وإبقاء المنظمة الإرهابية داخل الحدود المرسومة، ومنع هجمات النظام".