شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وزراء أمام "خطة البرلمان" اليوم لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعقد لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اجتماعين اليوم الثلاثاء ، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 " والهيئات الاقتصادية ذات الصلة بشأن مشروع موازنة قطاع الحماية الاجتماعية للدولة، وذلك بحضور نيفين القباج وزير التضامن والدكتور على المصليحى وزير التموين.

كما ستشهد اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، حضور أيضا للدكتور محمد معيط وزير المالية، والذى ستناقش معه اللجنة ملاحظاتها حول مشروع الموازنة العامة، ومناقشة الملامح الأساسية لمشروع الموازنة والهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى .

ويحظى قطاع الحماية الاجتماعية بالمرتبة الثانية، من حيث حجم المصروفات فى مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2020/2019 من أصل 10 قطاعات، بواقع 285 مليارا و969 مليون جنيه خلال العام الجديد بنسبة 16.7% من أصل جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه بالموازنة الجديدة، فيما يتصدر قائمة المصروفات قطاع الخدمات العامة والذى يحظى بنصيب الأسد بواقع 776 مليارا و503 ملايين بنسبة (45.3 %).