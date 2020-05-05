جزر كوك "الخالية من كورونا" تعتزم إعادة مواطنيها العالقين في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كانبرا - (د ب أ)

قالت حكومة جزر كوك إنها ستبدأ في إعادة مواطنيها العالقين في الخارج بسبب الضوابط الحدودية الصارمة المفروضة عالميا وسط جائحة فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الثلاثاء إن "الفوج الاول" من سكان جزر كوك الذين تقطعت بهم السبل في نيوزيلندا بعد أن قامت البلاد بتفعيل إجراءات حدودية في مارس سيصل الى جزيرة راروتونجا الرئيسية يوم الجمعة.

وكانت الدولة الجزيرة الواقعة في منطقة المحيط الهادئ قد أعلنت نفسها "منطقة خالية من كوفيد-19" في منتصف أبريل بعد إثبات سلبية أكثر من 1300 اختبار.

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ولم يتضح عدد من سيتم إجلاؤهم.

يشار إلى أن جزر كوك خاضعة للحكم الذاتي في جنوب المحيط الهادئ وتتبع نيوزيلندا وتضم 15 جزيرة ويقطنها 17 ألف شخص.

والشهر الماضي، رفعت الحكومة بعض القيود، ومع ذلك لا تزال التجمعات التي تضم أكثر من 10 أشخاص محظورة.​