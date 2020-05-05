شكرا لقرائتكم حكومة الكاظمي أمام برلمان العراق.. هل تمر أخيراً؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت رئاسة مجلس النواب العراقي عقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية مساء الأربعاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، مساء الاثنين، أن رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك يوم الأربعاء عند الساعة 9 مساءً، وفق وكالة الأنباء العراقية.

اتفاق شبه نهائي على تمرير الحكومة

يشار إلى أن الكاظمي والحلبوسي بحثا الاثنين البرنامج الوزاري وجلسة التصويت على التشكيلة الحكومية.

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وكانت مصادر "الحدث" قد أفادت الاثنين بوجود اتفاق شبه نهائي على تمرير حكومة الكاظمي.

وفي وقت تعهدت الكتل السنية والكردية إضافة إلى الكتل الشيعية بالحضور والتصويت على الحكومة، أعلنت كتلة دولة القانون وائتلاف الوطنية وكتلة سند عدم تصويتها لصالح الكاظمي.

إلى ذلك أضافت مصادر "الحدث" أن الخلاف على وزارتي الداخلية والدفاع قد حسم، حيث سيتولى الفريق جمعة عناد حقيبة الدفاع فيما ستكون حقيبة الداخلية من نصيب الفريق عثمان الغانمي.