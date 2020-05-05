وفاة وزير العمل النيجري بفيروس كورونا المستجدّ

أعلنت ​الحكومة​ النيجرية أنّ ​وزير العمل​ محمد بن عمر توفي عن 55 عاماً من جرّاء إصابته ب​فيروس كورونا​ المستجدّ.

وكان الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عبر تطبيق ​واتساب​ الأحد وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها ​العمال​ لحماية أنفسهم من فيروس كورونا المستجدّ.

وقال بن عمر في رسالته إنّ "كوفيد-19 حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة ​الضوء​. الانضباط هو ​السلاح​ الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس".