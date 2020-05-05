الصحة في كوبا: 876 متعافيا من كورونا حتى الآن

أعلنت السلطات الصحية في كوبا، أن 49 شخصا تعافوا من مرض "كوفيد-19" الذى يسببه فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالى عدد المتعافين إلى 876.
ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها باللغة الانجليزية عن الطبيب فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة الكوبية إن هؤلاء الأشخاص أجريت لهم فحوص بي.سي.آر الحاسمة التي أكدت عدم وجود أي أثر للمرض الذي يسببه فيروس سارس-كوف2.
ولفت إلى ان "شخصين توفيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 69 حتى الآن بمعدل وفاة 4.1 في المئة".
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