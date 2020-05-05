مادورو: أحد معتقلي محاولة الانقلاب يعمل حارسا شخصيا لترامب

أعلن الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، أن أحد المعتقلين الأمريكيين، اللذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على ​السلطة​، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

ولفت مادورو في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى ان "أحد المعتقلين في الشهادة الأولى، أكد أن هناك مواطنين أميركيين ضمن مجموعة الغزو، وهما من فريق الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

كانت ​الحكومة​ الفنزويلية قالت إنها، "أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر نفذها "مرتزقة إرهابيون" حاولوا دخول البلاد من ​كولومبيا​ المجاورة على متن زوارق سريعة".

وشدد وزير الداخلية نيستور ريفيرول في كلمة بثها التلفزيون،على إن المجموعة نزلت في وقت مبكر من يوم الأحد قرب ميناء لا جويرا على الساحل على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة ​كراكاس​.

وأضاف "حاولوا تنفيذ عملية غزو عن طريق البحر، مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، لارتكاب أعمال إرهابية في البلاد وقتل قيادات الحكومة الثورية".