معهد روبرت كوخ الألماني: 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني تسجيل 685 إصابة ب​فيروس كورونا​ و139 وفاة ليصل إجمالي ​الإصابات​ إلى 163860 والوفيات إلى 6831 ​​​​​.

يذكر ان دراسة حديثة أجرتها جامعة بون الألمانية بتكليف من الحكومة المحلية لولاية شمال الراين ويستفاليا، خلصت إلى نتائج صادمة بشأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

ورجحت الدراسة إصابة نحو 1.8 مليون شخص في ألمانيا حتى الآن بالفيروس، علما بأن الأرقام الرسمية المعلنة تفيد أن عدد المصابين لم يصل بعد إلى 164 ألف شخص، وحالات الوفاة أقل من سبعة آلاف حالة.​​​​​​​