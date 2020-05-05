لا إصابات محلية بكورونا في كوريا الجنوبية لليوم الثاني توالياً

سجلت سلطات ​كوريا الجنوبية​ 3 ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، وهذه هي المرة الأولى التي لا يتجاوز فيها عدد ​الإصابات​ ​الجديدة​ 4 إصابات، منذ يوم 18 شباط عندما سجلت البلاد حالتي إصابة جديدتين.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن جميع الإصابات الجديدة واردة من الخارج ولا حالة لانتقال العدوى داخليا.

ولفتت المراكز الكورية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها الى أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بمقدار 3 حالات مقارنة مع اليوم السابق لتصل حصيلة الإصابات إلى 10,804 حالات.

وبذلك سجل عدد المصابين الجدد أقل من 20 حالة لليوم الـ 18 على التوالي بعد أن سجل العدد 18 حالة في يوم 18 نيسان الماضي.

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ومن بين حالات الإصابة الجديدة الثلاث، تم اكتشاف حالتين من خلال إجراءات الحجر الصحي في ​المطار​. وتم تأكيد الحالة الواحدة المتبقية لشخص كان تحت العزل الصحي في مدينة إنتشون بعد وصوله إلى كوربا قادما من الخارج. ولم تسجل كوريا الجنوبية أية حالة لانتقال العدوى داخليًّا لليوم الثاني على التوالي.

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا بمقدار حالتين لتصل حصيلة الوفيات إلى 254 وفاة. وبلغت نسبة الوفيات 2.35%.

وسجل عدد حالات الشفاء الجديدة 66 حالة خلال يوم الأمس ليرتفع الإجمالي إلى 9,283 حالة وبلغت نسبة الشفاء 85.9%. وسجل عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج تحت الحجر الصحي 1,267 شخصا.