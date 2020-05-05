لفت ​وزير الصحة​ العامة ​حمد حسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "رغم تعدد السيناريوهات الكارثية عن وباء ​كورونا​ في بدايته، يكثر الحديث عن الموجة الثانية وسوداوية المشهد؛ ولذا أؤكد أننا كما بالوعي والتعاون ربحنا الرهان الأول، سنجتاز التحدي القادم بإلتزامنا بفك قيود التعبئة العامة تدريجياً".

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كانت هذه تفاصيل خبر حسن: سنجتاز التحدي القادم بإلتزامنا بفك قيود التعبئة العامة تدريجياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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