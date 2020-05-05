رئيسة صندوق النقد الدولي: بحثت مع دياب الخطة الاقتصادية التي تعتبر خطوة مهمة نحو الأمام

أعلنت رئيسة ​صندوق النقد الدولي​ كريستالينا جورجيفا انه "أجريت إتصالا بنّاءً مع رئيس ​الحكومة اللبنانية​ ​حسان دياب​ خُصّص لمناقشة الخطة الاقتصادية للحكومة والتي تعتبر خطوة مهمة نحو الأمام".

وأوضحت انه "توافقت مع دياب على أن يبدأ فريقا الصندوق والحكومة اللبنانية البحث في الإصلاحات الأهم التي تؤمن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانيين".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب قد اعلن سابقاأن بلاده ستطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي للحد من الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد. وكانت حكومته قد تبنت خطة إنقاذ اقتصادية سعيا منها للعمل على إعطاء نفس جديد لاقتصاد البلد.