اللواء إبراهيم: أتابع موضوع تعديل ما يتعلق بعودة الفلسطينيين إلى لبنان

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حديث صحفي أنّه يُتابع شخصياً ما جرى مع الشاب الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، في مطار دبي، وعدم السماح له بالعودة إلى مطار بيروت الدولي، مشددا على أن "هناك مُتابعة جديّة للموضوع، بما يحفظ كرامات الناس".
ووعد اللواء إبراهيم بـ"إجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار الحكومة اللبنانية في ما يتعلّق بإدراج الإخوة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن برنامج الرحلات الطارئة لإجلاء اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب جائحة "كورونا"، لما في ذلك من مصلحة مشتركة وحرص على العلاقة الأخوية".
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