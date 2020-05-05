اللواء إبراهيم: أتابع موضوع تعديل ما يتعلق بعودة الفلسطينيين إلى لبنان

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، في حديث صحفي أنّه يُتابع شخصياً ما جرى مع الشاب الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، في ​مطار دبي​، وعدم السماح له بالعودة إلى ​مطار بيروت الدولي​، مشددا على أن "هناك مُتابعة جديّة للموضوع، بما يحفظ كرامات الناس".

ووعد اللواء إبراهيم بـ"إجراء ​الاتصالات​ اللازمة لتعديل قرار الحكومة ال​لبنان​ية في ما يتعلّق بإدراج الإخوة ​الفلسطينيين​ الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن برنامج الرحلات الطارئة لإجلاء اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب جائحة "​كورونا​"، لما في ذلك من مصلحة مشتركة وحرص على العلاقة الأخوية".