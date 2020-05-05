كنعان: همّنا الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين وتوزيع الأعباء على الدولة

أكد رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث صحفي انّ لجنة المال والموازنة وضعت الخطة الاقتصادية على طاولة المجلس التنفيذي مع همّها الأول الحفاظ على ودائع اللبنانيين وتوزيع الأعباء على ​الدولة​ و​مصرف لبنان​ و​المصارف​، واعادة تقييم ما سمّي بالخسائر "غير المحققة بعد".

وعلمت "الجمهورية" أنّ الاجتماع المقبل للجنة المال والموازنة سيضمّ الهيئات الاقتصادية والنقابات بعد الانتهاء من أسئلة النواب، بهدف الوصول الى قواسم مشتركة تضع إطاراً تنفيذياً إنقاذياً وتعدّل بعض مضامين الخطة.

وكان رئيس الوزراء حسان دياب، قد أعلن الاسبوع الماضي أن مجلس الوزراء صوت بالإجماع على الخطة الاقتصادية، واصفا إياها بـ"التاريخية والمتكاملة".