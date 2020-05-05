شكرا لقرائتكم أميركا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت الولايات المتّحدة مساء الإثنين وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 شخصاً.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل لم تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة يومية تقلّ عن الألف وفاة.

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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال لشكبة فوكس التلفزيونية الأحد إنّ السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى "أنّنا سنخسر 75 ألفاً أو 80 ألفاً أو 100 ألف شخص"، معتبراً أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنّب وفاة مليون ونصف نسمة "على الأقلّ".

لكنّ دراسات عدّة نشرت الإثنين رجّحت بلوغ عدد الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول شهر حزيران/يونيو، مستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف.

وبحسب تقديرات البيت الأبيض فمن المتوقّع أن يُسفر الوباء عن وفاة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط/فبراير هي الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنّها تُعِدّ لوحدها حوالى 1,2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره) وأكثر من ربع الوفيات المسجّلة في العالم والتي بلغت الإثنين ربع مليون وفاة.