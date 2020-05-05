1015 وفاة بكورونا في الولايات المتّحدة خلال 24 ساعة في أدنى حصيلة يومية منذ شهر

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع ​الإصابات​ وال​وفيات​ الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أن الولايات المتّحدة سجّلت وفاة 1015 شخصاً من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجّل في هذا البلد منذ شهر، مبينة أنّ الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن وباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفعت إلى 68 ألفاً و689 مصاباً بالفيروس.

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