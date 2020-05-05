شكرا لقرائتكم خبر عن محلية البرلمان: عودة السياحة الداخلية تتطلب تدابيرا وقائية وعقاب المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التعامل مع فيروس كورونا لابد أن يكون بمبدأ عام وهو تعايش وتدبر، لافتا إلي أنه طالما تم الأخذ بقرار التعايش فمن الضروري بحث آليات وكيفية تعميمه علي كافة القطاعات سواء سياحة أو غيرها.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس للنواب، إلي أن عودة السياحة الداخلية أمر مهم، قائلا: "من يملك الحياة علي وجه الأرض هو الله ولا يمكن أن يتخذ البشر قرارا لإنهاء الحياة بمفردهم والتوقف قيد انتشار كورونا من عدمه خاصة وان هناك اعتبارات كثيرة تحكم المسألة منها الاعتبارات الاقتصادية على الأخص وطبيعة الظروف الحياتية للمواطنين".

وشدد " السجيني" على أنه من الضرورى أن يكون هناك تطبيق ونظام صارم برقابة دورية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأن تكون هذه القرارات مقرونة بجزاءات عقابية تصل إلى غلق المنشأة في حال مخالفة تلك التدابير.

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