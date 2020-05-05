شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالبرلمان يطالب بزيادة اعتمادات البحث العلمى ويؤكد: مقياس تقدم الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رياض عبد الستار، بزيادة المخصصات المالية فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد لمشروعات البحث العلمى، مؤكدا أن العالم كله بعد أزمة فيروس كورونا سيقف إجلالا و تعظيما للعلم والعلماء، مضيفا أنه أصبح من المؤكد أن العلم هو الوسيلة الوحيدة التى يُقاس بها تقدم الشعوب، وأنه مؤشر على التقدم الحقيقى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى، وأن يتم توجيه هذه الزيادة لتعظيم الاستفادة من الأبحاث والتجارب وبراءات الاختراع، وأن يكون هناك حوافز لتشجيع النوابغ على الابتكار والاختراع، خاصة وأن العالم كله خلال الفترة الأخيرة ينتظر خروج مصل لعلاج فيروس لا يُرى بالعين المجردة.

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وأكد عضو البرلمان، أن مصر بها العديد من الكوادر، والنشئ المؤهل لأن يكون قادر على تغيير المنظومة ولكن فى بعض الاوقات تقف الاعتمادات المالية حائلا دون الوصول للأهداف المنشودة، وفي حال توافر الإمكانيات يكون هناك علماء أفذاذ، قادرون على إنقاذ البشرية فى مختلف القطاعات، ولعل أزمة فيروس كورونا لابد ان تجعل العلم والصحة فى أعلى المراتب من حيث الاهتمام لدى جميع الدول، وان يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة.