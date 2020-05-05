تعرف على موارد واستخدامات حساب استصلاح الأراضى والتنمية الريفية بالمحليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد وفقا لمسودته النهائية التى انتهت إليها لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على إنشاء حساب فرعي لاستصلاح الأراضي والتنمية الريفية بصندوق التنمية المحلية. ووفقا لمشروع القانون، تتكون موارد الحساب الفرعي لاستصلاح الأراضي والتنمية الريفية بصندوق التنمية المحلية على مستوى المحافظة من: 1 - حصيلة التصرف فى الأراضي المستصلحة المشار إليها فى هذا القانون. 2 - حصيلة تقنين حالات وضع اليد فى المناطق المتاخمة للزمام وفقا للقرارات المنظمة وداخل الكردون. وتستخدم موارد الحساب الفرعي فى الاستخدامات الآتية: Advertisements 1 – تمويل أعمال استصلاح الأراضي الذي تقوم به المحافظة فى المناطق المتاخمة للزمام وتمويل أعمال البنية التحتية اللازمة وإنشاء تجمعات قروية جديدة. 2 – تمويل مشروعات حفر الآبار وشق الترع وتطهيرها أو تغطيتها. 3 – المشروعات الهادفة إلى تطوير القري والتجمعات الريفية، وإمدادها بالخدمات والمرافق الرئيسية. وينص مشروع القانون على أن ينشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية يُفتح له حساب ضمن حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزي ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتضمّن حسابات فرعية ومنها حساب الإسكان الاقتصادي والتنمية العمرانية، وحساب لأغراض التعمير واستصلاح الأراضي والتنمية الريفية، وحساب لتنمية الاقتصاد المحلي ويجوز أن يتم إنشاء حسابات جديدة على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.

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